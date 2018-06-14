الانقلاب الصيفي 21 يونيو.. الأرصاد: طقس حسن خلال إجازة عيد الفطر المنامة في 14 يونيو/ بنا / أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أنه من المتوقع أن يسود المملكة طقس حسن خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب تأثير رياح البارح على المنطقة حيث ستستمر الرياح الشمالية الغربية بالهبوب على المملكة، وتتراوح سرعتها ما بين المعتدلة والنشطة خلال ساعات النهار، وتكون الأجواء لطيفة خلال فترة الليل.



كما من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى حول 43 درجة مئوية والصغرى حول 30 درجة مئوية.



وقالت إدارة الأرصاد الجوية أن البحرين تشهد حاليا طالع الثريا الذي يستمر حتى 19 من شهر يونيو الجاري، وفيه ترتفع الحرارة نهارا ويعتدل الجو ليلا، ويعرف طالع الثريا كذلك بطالع (النجم)، وفيه ترتفع الحرارة نهارا، ويعتدل الجو ليلا، وتستمر رياح البارح (رياح الشمال) في الاشتداد لتلطف الجو، وتصل الحرارة العظمى 37 والصغرى 28 ، والرطوبة النسبية بين 40% و 75%. وفيه يتم حصد الخضراوات الورقية المحلية، ويتوفر سمك المصلغ والحامر الأحمر، والنيسر، كما ينتهي سمك المصلغ مع نهاية الثريا.



وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة منذ مايو الماضي، حتى اليوم إلا أن البحرين ستكون على موعد دخول فصل الصيف في 21 من شهر يونيو الجاري، وسيبلغ طول فصل الصيف حوالي 94 يوما، وفيه سيكون عدد ساعات النهار في أكثرها 13 ساعة وساعات الليل هي أقلها وستبلغ 10 ساعات تقريبا.

وكانت البحرين قد شهدت خلال شهر رمضان المبارك ثلاثة طوالع تمثلت في طالع الشرطان وطالع البطين ، وطالع الثريا، وهي فترات معروفة عند عرب شبه الجزيرة العربية بأنها حارة.



من رشا الإبراهيم



ع.ر/خ.أ



بنا 1654 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/06/14 - 10 : 08 PM