جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون برقيات التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد المنامة في 14 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها :



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه



ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،



فإنه لمن دواعي سرورنا ان نعبّر لجلالتكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم، وعلى شعب البحرين الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.



وانه ليسعدنا كثيراً في هذه الأيام المباركة، أن نؤكد اعتزازنا بقيادتكم الحكيمة لمسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا العزيز، وبما تواصلون جلالتكم تحقيقه من إنجازات كبيرة، تحقيقا لأماني وتطلعات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة انه سميع مجيب الدعاء.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



خليفة بن سلمان آل خليفة



رئيس الوزراء



وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها:



صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله



رئيـــــس الـــــوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



فلقد تلقينا برقية سموكم العزيز المهنئة لنا بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1439هـ، وإننا إذ نشكر سموكم خالص الشكر لنبعث إلى سموكم بأطيب التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية، داعين الله، أن يعيد على سموكم هذه المناسبة المباركة، وعلى مملكتنا العزيزة وشعبنا الوفي والأمة العربية و الإسلامية، باليمن والبركات.



ونسأله تعالى أن يمتعكم بالعافية وطول العمر إنهُ سميع مجيب ودمتم بحفظ الله سالمين.



حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين



وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، وفيما يلي نصها:



سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه



ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات



مقرونةً بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، داعياً الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ جلالتكم ويحقق كل ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية وشعبها الوفي ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها



على جلالتكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .



ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين ،،،



ابنكم المخلص





سلمان بن حمد آل خليفة



ولي العهد نائب القائد الأعلى



النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها :



صاحب السمو الملكي إبننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله

ولي العهد نائب القائد الأعلى - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



أنه لمن دواعي الغبطة أن تلقينا برقية سموكم، المهنئة لنا بحلول عيد الفطر المبارك للعام 1439هـ، وإننا إذ نشكر سموكم خالص الشكر لنبعث لكم بأطيب تحياتنا وتمنياتنا، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم، وعلى مملكتنا العزيزة وشعبنا الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.



ونسأله تعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية والسعادة حفظكم الله ورعاكم، ودمتم

بحفظه سالمين.



والدكـــ



حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين



وتلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها:



صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة



رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يسعدني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم

أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونةً بخالص الأمنيات ، وإذ اكرر خالص التهاني لسموكم ، لأسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر وان يحقق للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، انه سميع مجيب .



ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين ،،،



ابنكـــــم



سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها :



صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه



ولي العهد نائب القائد الأعلى



النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،



فلقد اطلعنا بمزيد التقدير على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإنه ليسرنا في هذه المناسبة المباركة أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا بمشاعركم النبيلة، كما ونود أن نبعث إليكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم، وان يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة أنه سميع عليم مجيب الدعاء.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



خليفة بن سلمان آل خليفة



رئيس الوزراء



ح ب/م.ح.



بنا 1655 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/06/14 - 01 : 08 PM