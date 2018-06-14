سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء جمهورية سنغافورة المنامة في 14 يونيو/بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة معالي السيد لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.







أعرب فيها معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة ، متمنيا رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لسمو ولي العهد دوام الصحة والعافية ولشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار.







ح ب/خ.أ



بنا 1651 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/14 - 56 : 07 PM