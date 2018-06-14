سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء تايلاند المنامة في 14 يونيو/ بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من معالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.







ضمنها معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند أحر تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة، متمنيا معاليه لسمو ولي العهد دوام الصحة والعافية ولشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار .





ح ب/خ.أ



بنا 1650 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/14 - 54 : 07 PM