هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين تعلن أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك المنامة في 14 يونيو/ بنا / أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



جاء ذلك في بيان لهيئة الرؤية الشرعية فيما يلى نصه :



"الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأكرم رسله، سيدنا محمد خير الصائمين، وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.



وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البوعينين، في قاعة الاجتماعات بمبـنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال.



وحيث إنه لم يتقدم أحد للإدلاء بشهادته، غـير أنه ثبت شرعًا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر شوال في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول، بحيث يكون يوم غدٍ الجمعة الخامس عشر من شهر يونيو 2018م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1439هـ، وبناء عليه، فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعًا، جعله الله عيدًا مباركًا عائدًا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.



هذا ويغتنم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمـير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي، أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك، ضارعين إلى الله القدير أن يجعل هذا العيد فاتحة خـير وسلام ويمن وأمن للعرب والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالعزة والكرامة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآلـه وصحبه أجمعين".





م.ح.



بنا 1641 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/14 - 47 : 07 PM