كلية العلوم الصحية بجامعة البحرين تستعد لطرح برامج ماجستير التمريض وصحة البالغين والقبالة المنامة في 14 يونيو/ بنا/ أعلنت عميدة كلية العلوم الصحية في جامعة البحرين الدكتورة آمال عاقلة أن الكلية تعمل حالياً على الاستعداد من أجل طرح ثلاثة برامج ماجستير حديثة، في تخصصات: التمريض، وصحة البالغين، والقبالة والتوليد. وأكدت د.عاقلة أن الكلية استضافت خبيرة المناهج الدكتورة كاثلين سباربل من جامعة إلينوى في ولاية شيكاغو، مؤخراً، وذلك في إطار الاستعداد لطرح برنامج الماجستير في تخصص التمريض.







وقالت د.عاقلة: "إن هذه الخطوة تعد انطلاقة في سياق تطلع جامعة البحرين لأن تكون في مصاف الجامعات العالمية والمميزة في التعلم والتعليم والبحوث والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة"، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار رسالة جامعة البحرين وأهدافها الرامية إلى رفع جودة التعليم من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تضمن تقوية برامج الدراسات العليا وتطويرها لتتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.



وناقشت خبيرة المناهج د. سبايل مع عدد من الفرق العاملة على وضع المناهج في برامج الدراسات العليا. كما قدمت ورشة عمل حضرها جميع أعضاء أساتذة قسم التمريض، وتناولت إعداد وتطوير المناهج التمريض.



ع.ر/خ.أ



بنا 1625 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/14 - 31 : 07 PM