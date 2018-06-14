الجيش اليمني يسيطر على مناطق مديرية الدريهمي بالحديدة عدن في 14 يونيو/ بنا / سيطر الجيش اليمني اليوم على جميع مناطق مديرية "الدريهمي" بمحافظة الحديدة بعد معارك ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية حسب الجيش اليمني.



وبحسب المصادر اليمنية، فقد حققت قوات ألوية العمالقة اليمنية تقدماً كبيراً باتجاه مطار الحديدة وسط انسحاب عناصر المليشيات وسط انهيارات كبيرة في صفوفها.





وأشارت المصادر إلى أن القوات سيطرت أيضاً على سوق النخيل والمنتجع الريفي وتواصل تقدمها باتجاه مدينة الحديدة، لافتة إلى أن المعاركة أسفرت عن سقوط العشرات في صفوف المليشيا بين قتيل وجريح.



م خ/م.ح.



بنا 1548 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/14 - 13 : 07 PM