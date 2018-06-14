رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي مع نظيره البلغاري رام الله في 14 يونيو / بنا / التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف، والوفد المرافق له حيث جري بحث تعزيز التعاون في العديد من المجالات.







وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال اللقاء: لن نفقد الأمل في السلام، وسنبقى نحاول الخلاص من الاحتلال الاسرائيلي، للوصول إلى بناء دولة عصرية، دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، ولدينا كافة المقومات لذلك، وأهمها العقول والخبرات الفلسطينية.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الحمد الله أكد أن القيادة الفلسطينية، لا تقبل مطلقا التنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، معربا عن الرفض الفلسطيني لكل ما يدور الآن من حديث عن صفقة القرن، التي تشكل تدميرا واضحا وتصفية للقضية الفلسطينية.



وأشار الى ضرورة دعم بلغاريا للمحادثات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي للوصول الى الشراكة الكاملة معه، وإعادة تفعيل اتفاقيات اللجنة الفلسطينية البلغارية المشتركة التي عقدت عام 2016.





م خ/م.ح.



بنا 1546 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/14 - 16 : 07 PM