سمو رئيس الوزراء يجري اتصالا بأمير الكويت وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء الكويتي المنامة في 14 يونيو/ بنا / اجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. فيما أعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة، داعيا الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بالصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها بالخير ومزيد من الرفعة والتقدم.



كما أجرى سموه اتصالات هاتفية مماثلة مع أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث تبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، فيما عبر سموهما عن شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على مشاعر سموه الأخوية الصادقة داعين الله عز وجل أن يمتع سموه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على سموه وشعب البحرين بالخير والبركة.







ع.ر/م خ/م.ح.



بنا 1446 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/14 - 55 : 05 PM