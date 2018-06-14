قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران الرياض في 14 يونيو / بنا / اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة (15:09) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي السعودية.



وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (خميس مشيط) وأُطلق لاستهداف المناطق المدنية، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه وتدميره ولله الحمد، ولم ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد.



وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.





م.ح.



بنا 1358 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/14 - 03 : 05 PM