المحافظة الجنوبية تطلق حملة التهنئة الإلكترونية بمناسبة عيد الفطر السعيد

المنامة في 14 يونيو / بنا / ضمن إطار توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع بكافة مناطق المحافظة، أكدت السيدة منيرة إبراهيم السبيعي مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالإنابة أن المحافظة الجنوبية تعتزم إطلاق تهاني ذات طابع إلكتروني مميز بمناسبة عيد الفطر المبارك للتعبير عن مشاعر الفرح والسرور عبر كافة حساباتها الإلكترونية في تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.



وبينت مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالإنابة أن هذه التهاني تعد الأولى من نوعها لما تتناسب مع التطور الحاصل في الإعلام الجديد وتكنولوجيا المعلومات وما تتمتع به من مزايا وخدمات عالية المستوى تسهم في التواصل المباشر مع الأهالي وجميع شرائح المجتمع، إذا سيتم إطلاق فلتر خاص بعيد الفطر المبارك يتضمن شعار المحافظة الجنوبية ، وذلك عبر تطبيق سناب شات وفيديو للتهنئة عبر تطبيق اليوتيوب ووسائط أخرى عبر تطبيق الإنستغرام بالإضافة إلى تطبيق الرسائل النصية من تطبيق الواتس أب، بما يصل إلى أكثر من 15000 متابع لكافة حسابات المحافظة الجنوبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي ينعكس إيجابياً في تعزيز التواصل المجتمعي في عيد الفطر السعيد.



خ.ب/ع ع



بنا 1330 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/14 - 36 : 04 PM