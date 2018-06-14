هيئة البحرين للسياحة والمعارض تستضيف الإعلاميين في جولة حصرية لكواليس عرض "ديزني على الجليد: رحلة الى ارض الاحلام"

المنامة في 14 يونيو / بنا / إستضافت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عددا من الإعلاميين ومؤثري مواقع التواصل الإجتماعي، لجولة حصرية لكواليس عرض "ديزني على الجليد: رحلة الى ارض الاحلام"، تضمنت زيارة العروض التدريبية، والإطلاع على الأزياء، ومشاهدة طرق وضع المساحيق التجميلية بالإضافة الى مقابلة طاقم العمل.



وقالت الهيئة ان الجمهور سيتمكن، من خلال هذا العرض الموسيقي المليء بالاثارة ذو 4 فصول والذي تستضيفه مملكة البحرين للمرة الأولى على الإطلاق خلال عطلة عيد الفطر السعيد في الفترة ما بين 16 وحتى 20 يونيو 2018 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، من عيش أجمل اللحظات الساحرة حيث سيتضمن العرض أداء عالميا لفريق تزلج محترف يصحبه معزوفات موسيقية حائزة على جوائز عالمية مما يجعل "ديزني على الجليد: رحلة الى ارض الاحلام" تجربة لا تنسى لجميع أفراد العائلة.



وتتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني manama.platinumlist.net أو من خلال المنصة التابعة للعرض في مجمع سيتي سنتر البحرين وذلك ضمن 4 فئات وهي: البرونزية، والفضية، والذهبية، والبلاتينية، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 15% على سعر التذكرة الأصلية لعدد 5 أشخاص في الباقة العائلية.



ويأتي عرض "ديزني على الجليد: رحلة الى ارض الاحلام" تحت مظلة الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف إبراز المقومات السياحية في المملكة ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1315 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/14 - 19 : 04 PM