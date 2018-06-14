سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة يستقبل السفير الألماني المنامة في 14 يونيو / بنا / استقبل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمكتبه صباح اليوم في قصر القضيبية العامر سعادة سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية الفريد سميز بروتز بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى البحرين.

وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لما قام به السفير من جهود لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية المانيا الاتحادية، متمنيا للسفير التوفيق في مهامه المقبلة.



من جانبه عبر سعادة السفير عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على حسن الاستقبال معربا عن سعادته بالعمل كسفيراً لبلاده لدى البحرين الذي تمنى لها ولشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار والنماء.



ن.ف/ع ع



بنا 1308 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/14 - 33 : 04 PM