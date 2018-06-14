وزير الإعلام يكرم الفائزين في مسابقة "القارئ الصغير" لتلاوة القرآن الكريم وتجويده المنامة في 14 يونيو / بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام حرص الوزارة على نشر القيم الدينية والإنسانية السمحة، وتقديم البرامج الهادفة التي تحث أبناء المجتمع البحريني على حفظ القرآن الكريم، وتجويده وتدارس معانيه وتطبيق أحكامه في التحلي بالأخلاق الكريمة وقيم الوسطية والتسامح، ونبذ الغلو والتطرف.

جاء ذلك لدى استقبال سعادة الوزير للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة "القارئ الصغير" والتي نظمها تليفزيون البحرين بمشاركة 60 قارئًا ضمن برامجه الدينية لتحفيز الأطفال على تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وهم على التوالي: عبدالله محفوظ هزاع، ومحمد رياض، وجاسم حسين الخدري، حيث قام سعادته وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقديرية وجوائز مالية، مؤكدًا: "أن حفظ الأطفال للقرآن الكريم وتجويده هو أفضل تكريم لهم".



وتقدم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالشكر والتقدير إلى أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم برنامج مسابقة "القارئ الصغير" على شاشة تليفزيون البحرين الشيخ ناصر جناحي، والشيخ مصعب عبدالرزاق، والشيخ علي صلاح عمر، وإلى جميع القائمين على البرنامج من الكوادر الإعلامية والفنية، مثمنًا جهودهم وتعاونهم في إنجاح هذا البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك، وتحقيق أهدافه في تشجيع الأطفال على إتقان علم تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتدارس علومه.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1153 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/14 - 04 : 03 PM