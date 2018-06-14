وزير شئون الكهرباء يطلع الشرقاوي على استعدادات ورشة العمل التدريبية لتأهيل المقاولين والاستشاريين لتركيب انظمة الطاقة الشمسية

المنامة في 14 يونيو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.



وخلال اللقاء قام الوزير بإطلاع الشرقاوي على الترتيبات والاستعدادات للورشة التدريبية الخاصة بتأهيل المقاولين والاستشاريين لتركيب انظمة الطاقة الشمسية والتي ستعقد في 24 يونيو الجاري، وهي الورشة التدريبية الثانية من نوعها حيث عقد الورشة الاولى في يناير من هذا العام.



وقال الوزير ان مثل هذه الورشة التدريبية تمثل نقلة ايجابية نحو توفير استهلاك الطاقة وتساهم في خلق فرص عمل جديدة في هذا المجال، مثنياً على الجهود التي تقوم بها وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في اقامة هذه الورشة التدريبية.



من جانبه أكد الشرقاوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم وحدة الطاقة المستدامة بإمدادها بالخبرات الفنية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأضاف أن هذا سوف يدعم مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة ويشكل دفعة إيجابية نحو تحقيق الالتزامات الدولية للبحرين خاصةً فيما يتعلق بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1143 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/14 - 49 : 02 PM