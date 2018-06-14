القائد العام يمنح الجندي المصاب في عمليات قوات التحالف العربي نوط الخدمة الميدانية من الدرجة الثانية‎

المنامة في 14 يونيو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم الخميس 14 يونيو 2018م، الجندي رجا إنعام الله خان من مجموعة الواجب العملياتي لقوة دفاع البحرين الذي أصيب خلال أداء الواجب الوطني المقدس بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في عمليات قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل ودعم الشرعية في اليمن.





ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالجندي رجا واطمأن على أحواله وأوضاعه الصحية، ومنحه نوط الخدمة الميدانية من الدرجة الثانية، داعياً معاليه الله العلي القدير أن يمّن على جميع المصابين من قوات التحالف العربي بالشفاء العاجل وأن يردهم إلى أسرهم معافين بإذن الله تعالى.



وثمن صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين صمود رجال قوة دفاع البحرين الذين يشاركون صفاً واحداً مع الأشقاء بقوات التحالف العربي في ميادين الشرف والبطولة وعلى جهودهم التي يبذلونها خلال مهمتهم في الدفاع عن الحق والواجب ونصرة اخوانهم في اليمن.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع.



ن.ع/ع ع



بنا 1032 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/14 - 39 : 01 PM