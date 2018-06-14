القائد العام يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين

المنامة في 14 يونيو / بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الخميس 14 يونيو 2018م، إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وأطلع معاليه على مراحل سير العمل في تلك الوحدة، كما تابع الخطط التطويرية والتحديثية فيها، وحث الجميع على مواصلة تطوير العمل وأدائه بإتقان واحتراف.



وأشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بما حققه هذا الصرح العسكري الكبير من إنجازات كبيرة وتأهيل وإعداد أبناء الوطن للدفاع عن هذا الوطن العزيز والمكتسبات التي تحققت لمملكة البحرين عبر مسيرتها التاريخية.



ورفع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين باسمه ونيابة عن كافة رجال منتسبي قوة دفاع البحرين من ضباط وضباط صف وأفراد أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بعظيم الولاء والطاعة وصادق الإخلاص والوفاء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القـائد الأعلى حفظه الله ورعـاه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً معاليه المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على الجميع وهم ينعمون بأثواب الصحة والسعادة والهناء.



حضر الزيارة التفقدية اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات وعددٍ من كبار ضباط قوة الدفاع.



ن.ع/ع ع



بنا 1026 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/14 - 32 : 01 PM