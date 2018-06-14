جلالة الملك المفدى يصدر مرسوما بالعفو الخاص والإفراج عن 155 نزيلاً

المنامة في 14 يونيو/ بنا / تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 155نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.



ويأتي الافراج عنهم بمناسبة شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، وذلك جرياً على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم.







ن.ف/و.ش



بنا 0952 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/14 - 58 : 12 PM