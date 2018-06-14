وزيرة الصحة تبحث مع سفير تايلند التعاون في المجال الصحي بين البلدين

المنامة في 14 يونيو / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح صباح اليوم بديوان الوزارة بالجفير سعادة السفير تانيتنا سونخلا سفير مملكة تايلند الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحبت سعادة الوزيرة بسعادة السفير مباركةً له تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين، متمنية له التوفيق في اداء مهامه الدبلوماسية من خلال تعزيز وتطوير العلاقات الودية القائمة بين المملكتين الصديقتين في جميع المجالات باتجاه مزيداً من التطوير والنماء في مختلف المجالات والأصعدة، خصوصا في المجالات الصحية.



إلى ذلك تم التباحث واستعراض ابرز ملامح تطوير النظام الصحي بمملكة البحرين وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال مد جسور التعاون بين الدول الصديقة، حيث تطرقت وزيرة الصحة إلى زيادة فرص ومجالات التعاون الصحي بين البلدين وبالأخص في مجال تنظيم الزيارات للأطباء والاستشاريين وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين الصديقين والاستفادة من خبرة تايلند في القطاع الصحي بالتخصصات الطبية الدقيقة، وإمكانية عقد لقاءات تشاورية مع المختصين وذوي الشأن في هذا المجال بين الجانبين للتنسيق والترتيب.



ومن جانبه أكد السفير التايلندي استعداد بلاده للتعاون في مختلف المجالات التي تحتاجها البحرين لدعم القطاع الصحي وتطويره من خبرات أكاديمية مثل الجامعات والكليات والمعاهد، وتخصصات دقيقة طبية، إضافة إلى توسيع مجالات مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين.

وفي ختام اللقاء قدم سعادة السفير الشكر والتقدير لسعادة وزيرة الصحة على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال الزيارة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.







م.ف.ق/و.ش



بنا 0901 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/14 - 05 : 12 PM