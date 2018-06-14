جلالة الملك المفدى يصادق و يصدر قانون رقم (26) لسنة 2018 بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)

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2018/06/14 - 46 : 11 AM
المنامة في 14 يونيو/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم ( 26 ) لسنة 2018 بشأن كلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين )، بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي :
مادة ( 1 ):
يهدف هذا القانون إلى منح كلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين ) الشخصية المعنوية العامة، و إعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بما يضمن استدامة الخدمات و التوسع في برامجها لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني و تزويد المملكة بالمتخصصين و الفنيين و الخبراء وفقاً لمتطلبات سوق العمل بكفاءة وفاعلية .
مادة ( 2 ):
تكون كلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين ) المنشأة بموجب المرسوم رقم ( 65 ) لسنة 2008، هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة، وتخضع لإشراف ورقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
مادة ( 3 ):
أ- تتكون الموارد المالية للكلية من:
1- الاعتمادات التي تخصص للكلية ضمن الميزانية العامة للدولة.
2- عائد استغلال أموالها الثابتة و المنقولة.
3- الرسوم الدراسية و رسوم الخدمات التعليمية و البحوث و مقابل الخدمات الاستشارية و الدراسات و التدريب.
4- حصيلة كافة أنشطة الكلية.
5- المنح و الإعانات و التبرعات و الهبات و الوصايا و الوقف، التي يقرر مجلس أمناء الكلية قبولها.
ب – يرحل الفائض في موازنة كلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين ) من سنة إلى أخرى.
مادة (4):
أ- يكون لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) هيكل تنظيمي و لائحة تنظم شئون العاملين فيها من أعضاء هيئة التدريس و التدريب و الباحثين و غيرهم من العاملين في الكلية من حيث إجراءات و قواعد تعيينهم و ترقيتهم و نقلهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و مميزاتهم و إجراءات و أحكام تأديبهم و إنهاء خدماتهم و غير ذلك من شئونهم، بما يتناسب و طبيعة الكلية و بالقدر اللازم لتمكينها من تحقيق أهدافها و مباشرة مهامها، و يصدر بهما قرار من الوزير المعني بالإشراف و الرقابة على أعمال الكلية بناءً على توصية من مجلس أمنائها، وبعد موافقة المجلس الأعلى لتطوير التعليم و التدريب.
ب- في حال تحقق لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاكتفاء الذاتي ماليا لتشغيلها دون الحاجة إلى تخصيص أية اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، يصبح الاختصاص لمجلس الأمناء بإصدار و تعديل الهيكل التنظيمي و لائحة شئون العاملين في الكلية.
مادة (5):
يُعمل بالمرسوم رقم (65) لسنة 2008 بإنشاء و تنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) و القرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (6):
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ن.ع/و.ش
بنا 0841 جمت 14/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/14 - 46 : 11 AM