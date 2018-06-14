استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح اصيب بها جنوب قطاع غزة غزة في 14 يونيو/ بنا / استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في الرأس من قبل الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة نابلس اندلعت فجر اليوم الخميس مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في قرية "اللبن" الشرقية جنوب نابلس قبل ان تنسحب بعد أن عاثت خرابا في عدة منازل بالقرية.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن الشبان تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للقرية عند الثانية فجرا، بعدما شرع الجنود بإلقاء قنابل الصوت والغاز بكثافة بين منازل المواطنين، وفي وسط القرية.

واصيب خلال المواجهات العشرات من الأهالي وخاصة كبار السن والأطفال بحالات اختناق، تعاملت مع تلك الاصابات ثلاث سيارات إسعاف حضرت من نابلس وقبلان وسلفيت.



وقالت الوكالة أن الاحتلال حاصر المسجد القديم في القرية، في الوقت الذي كان الأهالي يُصلون قيام الليل، قبل أن يتصدى لهم شبان كانوا يقومون بأعمال تنظيف للشوارع لمناسبة قرب حلول عيد الفطر.













و.ش



بنا 0749 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/14 - 57 : 10 AM