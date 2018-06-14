أكثر من 20 رئيس دولة يحضرون اليوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو موسكو في 14 يونيو/ بنا / تنطلق اليوم فعاليات مونديال كأس العالم 2018 في روسيا حيث سيحضر المباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ومنتخب روسيا أكثر من 20 رئيس دولة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا (الـ68) في موسكو، أن روسيا أنهت استعداداتها لافتتاح مونديال 2018.



وقال بوتين،: "روسيا باتت على بكامل جهوزيتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتوفير أقصى درجات الراحة لكل من سيأتي إلى بلدنا".

وشكر بوتين الاتحاد الدولي وجميع أعضائه على الثقة وكذلك لدعمهم في التحضير لهذا العرس العالمي.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن "كأس العالم يمثل لنا الكثير، وهذا الحلم سيصبح حقيقة، والعالم سيحتفل معنا بهذا الحدث الكبير، وتم تجهيز العديد من الملاعب على أعلى مستوى، ونحن جاهزون لاستضافة الجميع في روسيا على أعلى مستوى للتعرف على بلدنا والشعب الروسي وللعودة لزيارتنا مرة أخرى، أهلا و سهلا في روسيا".



وأعلن رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا-2018، أليكسي سوروكين أن أكثر من 20 رئيس دولة سيحضرون المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018، بين المنتخبين الروسي والسعودي، في موسكو.

في الاثناء خسرت المغرب فرصة استضافة البطولة في العالم 2026 أمام منافسها الملف ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.









و.ش



بنا 0601 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/14 - 05 : 09 AM