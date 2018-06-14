أكثر من مليوني مصلٍ يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام مكة المكرمة في 14 يونيو/ بنا / شهد أكثر من مليوني مصلٍ من الزوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين مساء امس، ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وتوافد المصلون إلى المسجد الحرام منذ وقت مبكرٍ، فامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين، وامتدت صفوفهم إلى جميع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام والطرق المؤدية إليه.



وأم المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وأن يجعل بلادنا أمنة مستقرة وبلاد المسلمين.



وأدى ضيوف الرحمن مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان في أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة والاستقرار.







و.ش



بنا 0531 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/14 - 35 : 08 AM