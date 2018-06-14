ولي العهد السعودي يغادر الى روسيا جدة في 14 يونيو/ بنا / غادر ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى روسيا تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الانباء السعودية في بيان عن الديوان الملكي السعودي "غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى جمهورية روسيا استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس فلاديمير بوتين لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي".









و.ش



بنا 0524 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/14 - 32 : 08 AM