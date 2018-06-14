وزير الخارجية الاميركي: لا رفع للعقوبات عن كوريا الشمالية الا بعد نزع سلاحها النووي بالكامل سيؤول في 14 يونيو/ بنا / قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن رفع العقوبات عن كوريا الشمالية لن يتم الا بعد التأكد من نزع سلاحها النووي بالكامل.

واوضح إن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجيها النووي والصاروخي البالستي لن ترفع طالما ان عملية "نزع السلاح النووي" لم تنته بالكامل".



وأكد وزير الخارجية الاميركي خلال زيارة الى سيؤول ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون فهم أن نزع السلاح النووي لبلاده يجب ان يتم "سريعا".

وقال ايضا "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتوصل الى نزع السلاح النووي بصورة كاملة ويمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها".



وكان الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي وقعا خلال قمتهما التاريخية الثلاثاء الماشي في سنغافورة وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية نزع سلاحها النووي دون تحديد جدول زمني.













و.ش



بنا 0515 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/14 - 25 : 08 AM