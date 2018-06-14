مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/14 - 15 : 08 AM
المنامة في 14 يونيو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة يستقبل ابناء واحفاد الفقيد .. الملك يأمر بإنشاء كلية عبد الله بن خالد للدراسات الاسلامية.
/سمو رئيس الوزراء: المواءمة بين مصلحة المواطن وديمومة المكتسبات للأجيال القادمة.
/سمو رئيس الوزراء: فتح آفاق حديدة للتعاون مع الفلبين في مختلف المجالات.
/سمو ولي العهد يعرب عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم ومواساتهم في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة.
/"الشورى" يمرر "التقاعد المعدل" .. 32 موافقا .. 3 رافضون.
/وزير الداخلية: تقييم استعدادات البحرين لمواجهة الكوارث.
/وزير الخارجية يؤكد تقديم كل الدعم لإنجاح اجتماع لجنة التراث العالمي بالمنامة.
/"الخارجية":لا صحة لإعفاء البحرينيين من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
/وزير الاسكان: إنجاز 98% من الأعمال الإنشائية بمشروع «الحجيات».
/«الأشغال» و«البحرين الوطني» يوقعان اتفاقية للإشراف على تنفيذ مركز التصلب اللويحي.
/تدشين خدمة الرسائل النصية التذكيرية لمواعيد التطعيمات بمركز عالي.
/"التأمينات": التعديلات تضمن قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها.
/"المركزي يرفع سعر الفائدة الاساسي الى 2.25%.
/عطلة عيد الفطر المبارك 5 ايام.
/انجاز 87% من محطة استيراد الغاز.
/تسهيلات للتجار الصغار المفلسين.
/انطلاق تحرير "الحديدة" وانهيار سريع للحوثيين.
/برلمان كندا يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
/كيم دعا ترامب لزيارة بيونغ يانغ بعد «التحول الجذري» في العلاقات الثنائية.
/تحالف مفاجئ بين الصدر وقائمة موالية لإيران لتشكيل حكومة تقصي العبادي.
/نائب إيراني: «وضع البلد سيئ وكلنا كاذبون ومهربون».
/تصاعد العنف وإضراب شامل اليوم في نيكاراغوا حيث الحوار متوقف.
و.ش
بنا 0458 جمت 14/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/14 - 15 : 08 AM