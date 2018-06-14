قوات المقاومة اليمنية وبإسناد إماراتي تحرر مناطق بمديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة الحديدة في 14 يونيو / بنا / بدأت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية المشتركة عملية عسكرية كبرى وحاسمة باشتراك وإسناد بري و بحري وجوي من القوات المسلحة الإماراتية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بعد رفض الحوثيين القبول بالحلول السلمية .



وذكرت وكالة انباء الامارات ان القوات تمكنت من تحرير مناطق استراتيجية جديدة وواسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة بعد اختراق الصفوف الأمامية لمسلحي الميليشيات وكسر تحصيناتها جنوبي المدينة ما أسفر عن انهيار دفاعاتها وهروب قياداتها الميدانية .



وقال العقيد الركن صادق الدويد المتحدث باسم المقاومة الوطنية في تصريح للوكالة إن قوات المقاومة اليمنية المشتركة أحرزت تقدما كبيرا تجاه مدينة الحديدة و التوغل بأكثر من 8 كيلو مترات نحو مطار المدينة والسيطرة على مناطق النخيلة والطائف جنوبي الحديدة وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات ودك مقاتلات التحالف العربي لتحصيناتها وتمكنت قوات المقاومة من أسر عشرات الحوثيين وقتل عدد كبير في صفوفهم .



وأشار المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية إلى أن تحرير مدينة الحديدة يواكبه خطط إنسانية وإغاثية كبيرة لمساعدة أهالي المدينة على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي لهم .



وقال إن عددا كبيرا من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة فيما فرت قيادات الصف الأول من عناصر ميليشيات الحوثي من جبهات القتال .



س.ي



بنا 0056 جمت 14/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/14 - 37 : 04 AM