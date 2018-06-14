الامم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح مشروع توفير الحماية للشعب الفلسطيني نيويورك في 14 يونيو/بنا/ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية بالأغلبية على مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وصوت لصالح القرار 120 دولة، فيما اعترضت 8 دول فقط على القرار وامتناع 45 دولة.



وكانت الولايات المتحدة الأميركية فشلت بتمرير مشروع معدل على المشروع المقدم من الجزائر وتركيا برفض 78 دولة مشروع القرار الأميركي.



ويدين القرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل اسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة ويطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.



وشكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح القرار القاضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني معتبرا أن هذا التصويت هو بمثابة انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي.



من ناحيته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني أصبح قرارا رسميا وعلى الأمين العام تقديم مقترح خلال 60 يوما من تاريخه تحمل آليات عملية لتنفيذ القرار.







س.ي



بنا 2249 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/14 - 08 : 02 AM