قدم التعازي في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة.. سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد يستقبلان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف آل سعود المنامة في 14 يونيو/ بنا / التقى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بقصر الرفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف آل سعود بحضور معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. حيث قدم سموه التعازي في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله. داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وقد أعرب سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف آل سعود على تعازيه ومواساته وما أبداه من مشاعر نبيلة في هذا المصاب.

مشيدين بما يربط مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من عمق التواصل الذي يعكس روح المحبة والاخاء التي أرسي دعائمها الآباء والاجداد داعين الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة ويديم عليها العز والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



ع.ر/م خ



بنا 2139 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/14 - 37 : 01 AM