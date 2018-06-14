وفد من وزارة الداخلية يطلع على أحدث التقنيات والمعدات الأمنية في معرض الدفاع والأمن الدولي في باريس باريس في 13 يونيو/ بنا / شارك اللواء عبدالله الزايد نائب رئيس الأمن العام والعميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب ، في فعاليات معرض الدفاع والأمن الدولي "يوروساتوري" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث اطلعا على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في المجال الأمني، وما حققته الشركات المصنعة من تطور في مجال الدفاع والأمن بالإضافة إلى زيارة أقسام الدول والشركات المتخصصة في هذا المجال والتعرف على أبرز المنتجات التي تقدمها والتطور التقني والتكنولوجي المستخدم في الصناعات الدفاعية والأمنية.



وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس الامن العام أن مشاركة وزارة الداخلية في هذه المعارض الدولية تعكس الحرص على المضي قدماً في سياسة التحديث والتطوير التي أرسى قواعدها معالي وزير الداخلية بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته ، مشيراً إلى ما شاهده من معدات وآليات متطورة ومشاركة شركات عالمية في عرض منتجاتها الحديثة ، مشيداً بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المعرض، والذي يعد واحداً من أكبر وأهم المعارض الدفاعية والأمنية في العالم.



ح ب/م خ



بنا 2032 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/13 - 42 : 11 PM