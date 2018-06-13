تلقى التعازي بحضور سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد .. سمو ولي العهد يعرب عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم ومواساتهم بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة المنامة في 13 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد وسعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة في قصر الرفاع اليوم التعازي والمواساة بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين بالمملكة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وضيوف المملكة الذين وفدوا لتقديم التعازي وجموع من المواطنين. داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.







وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقدير للجميع على مشاعرهم النبيلة ومواساتهم في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة. داعياً سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يحفظ البحرين وأبناءها ويجنبهم كل مكروه.



ح ب/م خ



بنا 2014 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/13 - 20 : 11 PM