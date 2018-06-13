جلالة الملك يأمر بإنشاء كلية جديدة للدراسات الإسلامية تختص بتدريس علوم القرآن والقضاء الشرعي والفقه الإسلامي والفقه المقارن وأن يسمى هذا الصرح التنويري بإسم سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله المنامة في 13 يونيو/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية مساء هذا اليوم ، أبناء وأحفاد سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رحمه الله ، وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى، حيث رفعوا إلى جلالته أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان على تعازي جلالته ومواساته في وفاة فقيدهم سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رحمه الله.









وخلال الاستقبال، استذكر جلالة الملك المفدى بكل التقدير والعرفان مناقب ومآثر الفقيد سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رحمه الله ، وإسهاماته المتعددة وجهوده الرائدة في خدمة الدين والوطن وما له من مكانة رفيعة وما يتصف به من حكمة ورأي سديد .



وخلال اللقاء أمر جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تقديراً لمآثر الفقيد بإنشاء كلية جديدة للدراسات الإسلامية تختص بتدريس علوم القرآن والقضاء الشرعي والفقه الإسلامي والفقه المقارن وأن يسمى هذا الصرح التنويري باسم سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله تقديراً لعطاء الفقيد وانجازاته الجليلة والكبيرة التي قدمها في مسيرة عمله .



وأشاد جلالته بالدور الذي اضطلع به سموه في خدمة وإثراء مسيرة القضاء البحريني وتطوير مختلف القطاعات الدينية وسعيه الدؤوب لخدمة الدين الحنيف ونشر تعاليمه وقيمه السمحة والدعوة الى الخير والصلاح، بالإضافة إلى إسهاماته في العديد من المجالات الإنسانية والخيرية والثقافية والتاريخية. وأكد جلالته أن فقيد البحرين العزيز ترك بصمات هامة وسيرة عطرة ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وتاريخه، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما أشاد جلالة الملك المفدى بالعطاء المتواصل لأهل البحرين في كافة ميادين العمل الوطني وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وحماية مكتسباته ، والحفاظ على قيم التسامح والتعايش ونسيج الأسرة الواحدة الذي تميزت به البحرين عبر تاريخها العريق.

ومن جانبهم ، أعرب أبناء وأحفاد الفقيد عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ويديمه عزًا وذخرًا وسندًا، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والتقدم.



ح ب/ع ذ



بنا 1938 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/13 - 42 : 10 PM