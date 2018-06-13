عريقات يطلع المبعوث الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات الإقليمية والدولية رام الله في 13 يونيو/ بنا / التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم مع المبعوث الاوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلني.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان عريقات بحث مع جنتلني آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.



ودعا عريقات دول الاتحاد الاوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، والى فرض مقاطعة شاملة وكاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2434، لعام 2016، معربا عن شكره للمساعدات التي تقدمها دول الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، داعيا الى تقديم كل ما تحتاجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "Unrwa" لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.



م خ/ع ذ



بنا 1856 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/13 - 10 : 10 PM