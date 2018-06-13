القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية تعلن استشهاد أربعة من جنودها أثناء تأديتهم واجبهم الوطني بعملية " إعادة الأمل" في اليمن أبوظبي في 13 يونيو / بنا / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة عن استشهاد أربعة من جنودها البواسل أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.





ونقلت وكالة أنباء الامارات عن القيادة العامة ان الذي استشهدوا هم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري و الوكيل/1 علي محمد راشد الحساني و الرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي و العريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي معربة عن تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته و أن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.





م خ/ع ذ



بنا 1855 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/13 - 07 : 10 PM