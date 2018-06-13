سمو محافظ المحافظة الجنوبية : نسعى إلى البقاء على مقربة وبشكل مباشر مع المواطنين والأهالي لتفقد أحوالهم المنامة في 13 يونيو/ بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة وضباط وزارة الداخلية ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة الجنوبية وذلك في مجلس سموه الأسبوعي بالمحافظة الجنوبية.



وفي مستهل اللقاء رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية برواد المجلس مؤكداً سموه بأن المحافظة الجنوبية ماضية في نهجها القائم على التواصل مع الأهالي عبر مختلف الوسائل و الطرق مؤكداً سموه على نهج المحافظة الجنوبية في البقاء على مقربة وبشكل مباشر مع المواطنين والأهالي لتفقد أحوالهم العامة، مشيراً سموه الى أن المحافظة الجنوبية سعت خلال شهر رمضان المبارك إلى تعزيز التواصل مع أهالي المحافظة من خلال الزيارات المتواصلة لمجالس أهالي المحافظة و ذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بتعزيز سبل التواصل مع المواطنين ودعم وتنفيذ المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، و قال سموه أننا نستعد لتوديع شهر رمضان المبارك داعياً سموه المولى عز و جل أن يعود الشهر الفضيل بأمثاله أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير و اليمن و البركات على مملكة البحرين تحت قيادة جلالة الملك المفدى، مؤكداً سموه بأن مجلس المحافظة الأسبوعي هو مجلس للمواطنين والأهالي الذي نسعد من خلاله بلقائهم ووصلهم والسؤال عنهم ومناقشة احتياجاتهم في مختلف الجوانب، مؤكداً سموه أن اللقاءات المباشرة والمستمرة عادة أصيلة متوارثة من الآباء والأجداد.



وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر فيما يخص بيع الأراضي والعقارات في منطقة الزلاق وفي بعض القرى والمدن الأخرى لضمان عدم تأثير عمليات البيع على التركيبة السكانية والخصوصية المجتمعية والتاريخية لهذه الأحياء والقرى والمدن وبما لا يضر بالعملية الاستثمارية مؤكداً سموه بأن تنظيم عملية بيع و شراء العقارات في منطقة الزلاق و وضع الضوابط و الإجراءات سيساهم في الحفاظ على خصوصية هذه المناطق الحفاظ على نسيجها الاجتماعي هويتها، مؤكداً سموه حرص المحافظة الجنوبية التواصل الدائم مع أهالي هذه المناطق و متابعة احتياجاتها التنموية و الخدمية و الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات و الأصعدة و إبراز الهوية التاريخية و الثقافية و الخصوصية التي تتحلى بها هذه المحافظة .



هذا وقد استذكر سموه مناقب و مآثر و إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مشيداً سموه بمواقف الفقيد الوطنية ومساهماته البارزة وتاريخه الحافل و عطاءه اللامحدود من خلال عدة مناصب تقلدها خلال خدمته طيلة حياته وحتى رحيله رحمه الله أسدى فيها مآثر جمة في خدمة دينه ووطنه بكل تفانٍ وإخلاص مؤكداً سموه بأن مملكة البحرين و المحافظة الجنوبية فقدت قامة فكرية نيرة و كنزاً من العلم وثروة تاريخية وأدبية هائلة و ستظل ذكراه وسيرته العطرة باقية مؤكداً سموه بأن الراحل الكبير ترك بصمات خالدة على مسيرة العمل الإنساني في داخل البحرين وخارجها.



كما عبر الحضور عن اعتزازهم و تقديرهم لزيارات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مؤكدين تعاونهم الكبير مع الجهود والمساعي التي يقوم بها سمو محافظ المحافظة الجنوبية لبلوغ الغايات التي تحقق الاستدامة والنمو في أرجاء المحافظة وتجعل من الرؤى والمبادرات التي تبنتها المحافظة ركيزة أساسية لزيادة الترابط الاجتماعي وترسيخ مبداً الشراكة المجتمعية مشيدين بجهود سموه في دعم مسيرة البناء و النهضة التي تشهدها المحافظة الجنوبية و دوره الكبير في تعزيز أواصر الوصل مع أهالي المحافظة ، داعيين الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن و الاستقرار على مملكة البحرين و أن يديم عليها تماسك أبنائها ووحدتهم لصون الوطن وخدمة تقدمه و ازدهاره.







ح ب/م خ



بنا 1636 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/13 - 41 : 07 PM