معالي وزير الخارجية يستقبل رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار المنامة في 13 يونيو/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، معربًا عن تقديره للجهود الدؤوبة التي تقوم بها من أجل التعريف بالمكتسبات الحضارية والثقافية لمملكة البحرين، ومبادراتها المهمة للحفاظ على المواقع التاريخية والتراثية البحرينية، مستعرضًا استضافة مملكة البحرين وهيئة البحرين للثقافة والآثار لاجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين في ٢٤ يونيو ٢٠١٨، مؤكدًا معاليه أن وزارة الخارجية ستقدم كل الدعم اللازم لتحقيق أعلى مستويات النجاح للاجتماع، وتسهيل التواصل مع كافة المنظمات العالمية المختصة بهذا الشأن، بما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين الثقافة والحضارية بين دول العالم.



من جانبها، أعربت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن سعادتها بلقاء معالي وزير الخارجية، معربة عن تقديرها لاهتمام معاليه بأنشطة هيئة البحرين للثقافة والآثار، منوهةً بالدعم الذي تقدمه وزارة الخارجية وتعاونها المستمر مع الهيئة، مما ساهم في التعريف بمملكة البحرين وثقافتها على أكمل وجه، والارتقاء بصورة المملكة في المحافل الدولية المختلفة.



ح ب/م خ



بنا 1517 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/13 - 22 : 06 PM