سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية من أمير منطقة المدينة المنورة المنامة في 13 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة المدينة المنورة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.





ح ب/م خ/ع ذ



بنا 1454 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/13 - 01 : 06 PM