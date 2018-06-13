سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية من الأمير فيصل بن الحسين المنامة في 13 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



وقد أعرب فيها سمو الأمير فيصل بن الحسين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.





ح ب/م خ/ع ذ



بنا 1454 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/13 - 00 : 06 PM