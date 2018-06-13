سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية من نائب أمير منطقة المدينة المنورة المنامة في 13 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



عبر فيها نائب أمير منطقة المدينة المنورة عن أحر تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.





ح ب/م خ/ع ذ



بنا 1453 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/13 - 00 : 06 PM