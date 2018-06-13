خادم الحرمين الشريفين يأمر بصرف 1.7 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الرياض في 13 يونيو / بنا / وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بصرف معونة بأكثر من 1.7 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية "واس"، ان صرف المعونة لمستفيدي ومستفيدات الضمان؛ جاء لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك.



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بنا 1446 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/13 - 52 : 05 PM