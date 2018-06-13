سمو ولي العهد يتلقى برقية تعزية ومواساة من أمير منطقة الرياض

المنامة في 13 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الرياض في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



وقد أعرب سمو أمير منطقة الرياض في برقيته عن أحر تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.





ح ب/م خ/ع ذ



بنا 1444 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/13 - 50 : 05 PM