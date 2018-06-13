المفتاح يشيد بدعم بنك البحرين الإسلامي لصندوق الزكاة المنامة في 13 يونيو / بنا / أكد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح على حرص صندوق الزكاة والصدقات الذي يعمل تحت مظلة إدارة الشؤون الدينية على عقد شراكة حقيقية بين القطاعات الرسمية والأهلية، للارتقاء بأداء ومخرجات مؤسسة تُعنى بالركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الحنيف لتمارس دورها التوعوي والخيري، وصولاً لتكافل اجتماعي يؤصل معاني التلاحم والتراحم والوحدة.



وأضاف المفتاح أن صندوق الزكاة والصدقات قد تلقى مؤخراً تبرعاً مالياً سخياً من بنك البحرين الإسلامي، وذلك دعماً لمشاريعه وبرامجه الخيرية المختلفة، معرباً عن شكره وتقديره لإسهامات بنك البحرين الإسلامي المتواصلة والمميزة لمشاريع الصندوق كونه من الداعمين الدائمين للصندوق، لافتاً إلى أن تعاون الجهات الداعمة لأنشطة الصندوق حقق نموذجاً من العطاء المتواصل الذي منح العديد من الأسر اطمئناناً واستقراراً، وأدخل على الكثير من الأسر الفرحة والسرور.



وأشار وكيل الشؤون الإسلامية إلى أن رئيس صندوق الزكاة والصدقات السيد صلاح حيدر قد التقى مؤخراً بمدير عام الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك البحرين الإسلامي السيد وسام عبدالعزيز باقر والذي قدم باسم البنك شيكاً بمبلغ عشرين ألف دينار بحريني لصالح أنشطة الصندوق الخيرية.



من جانبه، أكد السيد وسام عبدالعزيز باقر بأن هذا التبرع يأتي انطلاقاً من إيمان البنك بضرورة دعم كافة الجهود الرسمية والأهلية الرامية لتحقيق التكافل الاجتماعي، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق بمساعدة مختلف الشرائح المحتاجة وتقديم الدعم اللازم للعديد من الأسر البحرينية المستحقة.



حضر اللقاء السيد محمد علي أحمد رئيس تنمية الموارد بصندوق الزكاة والصدقات، وأعضاء لجنة الزكاة ببنك البحرين الإسلامي السيد حمد فاروق الشيخ، والسيد خالد وهيب الناصر، والسيدة ندى إسحاق، بالإضافة إلى السيد علي حسن دعيج مدير رئيسي العلاقات العامة والإعلام بالبنك.





أ.أ/ع ذ



بنا 1346 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/13 - 58 : 04 PM