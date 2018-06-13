معهد الإدارة العامة يفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميّز الحكومة والمدن الذكية عن فئة تميز خدمات التعليم الذكية المنامة في 13 يونيو / بنا / أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" أن فوز المعهد بجائزة الشرق الأوسط الـ23 لتميّز الحكومة والمدن الذكية عن فئة تميز خدمات التعليم الذكية والتي يمنحها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميّز بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس الرؤية البعيدة التي انتهجها المعهد لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بمخرجات العمل الحكومي من خلال تقديم برامج تدريبية ذكية (إلكترونية) شاملة وتفاعلية وتصميم وتطوير أحدث البرامج التدريبية الإلكترونية وتفعيل الحلول التدريبية لتحقيق أداء شامل ومتميّز يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي.



وأضاف بن شمس أن فوز المعهد بهذه الجائزة يعكس أهمية وجود منظومة تدريب إلكتروني موحدة لموظفي القطاع الحكومي، لتطوير قدرات الكوادر الوطنية بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع تطلعاتهم نحو مزيد من التميّز والإبداع، مشيراً إلى أن معهد الإدارة العامة "بيبا" قد فاز بهذه الجائزة نتيجة لقيامه بعدد من المبادرات في مجال التدريب الإلكتروني ومن أبرزها تصميمه لدورات تدريبية إلكترونية احترافية وتضمينهما في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بما يلبي احتياجات جميع الموظفين الحكوميين وعلى اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وتستند هذه الدورات في تصميمها على أسس علمية ممنهجة تعزز مفهوم الابتكار، وتحاكي في مضمونها المؤشرات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة.



وقال بن شمس، إن جائزة الشرق الأوسط لتميّز الحكومة والمدن الذكية التي فاز بها المعهد تعد محفّزاً كبيراً لنا في مملكة البحرين لتقديم المزيد في الجهود الوطنية المبذولة نحو التحوّل الشامل إلى منظومة الحكومة الإلكترونية، مضيفاً أن المعهد عازم على مواصلة مسيرته لتطوير البرامج التدريبية الإلكترونية التي يقدمها، في إطار ما تشهده مملكة البحرين من تطوير للبنية التحتية الإلكترونية وزيادة الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتبني الممارسات الإلكترونية العالمية وأفضل التطبيقات الرقمية ذات الكفاءة والفعالية والتي تعود بالنفع على تطوير قدرات موظفي القطاع الحكومي.



أ.أ/ع ذ



بنا 1344 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/13 - 13 : 05 PM