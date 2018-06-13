وزير الإسكان: 98% نسبة الأعمال الإنشائية بمشروع "الحجيات" المنامة في 13 يونيو / بنا / كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن نسبة الإنجاز بالأعمال الإنشائية بشقق مشروع الحجيات الإسكاني والتي بلغت حوالي 98%، فضلا عن 59% بأعمال البنية التحتية.



وأكد وزير الإسكان أن مشروع شقق الحجيات يتضمن 128 شقة سكنية بـ 4 عمارات تشكل امتدادا للوحدات السكنية الواقعة في المنطقة المحيطة ضمن مخطط المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير الخدمات العامة للمشروع والمتمثلة في توصيل الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية التي ستخدم القاطنين.



وقال إنه تم تنفيذ شقق المشروع وفق أفضل المواصفات وأحدث المعايير المعمارية والاقتصادية والبيئية لتحقق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي تتصدر الأولويات العصرية بما يحقق الاستقرار والراحة للأسر، وتابع أنه تم تصميم عمارات وشقق المشروع بنموذج البناء AZ الذي يوفر مساحات كبيرة للشقق توازي مساحات الوحدات السكنية.



وأكد المهندس باسم الحمر حرص الوزارة على متابعة كل مراحل المشروع بدءا من مرحلة التخطيط مرورا بتسوية الأرض وصب الأساسات ومرحلة التشطيبات لتواصل ذلك حتى اكتمال الإنجاز بالمشروع بكلا الأعمال الإنشائية والبنية التحتية.



وأردف أن مشروع الحجيات يعد أحد المشاريع المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على الإسراع في وتيرة تنفيذ كافة المشاريع الإسكانية بمختلف محافظات المملكة والمدرجة في برنامج عمل الحكومة بما يضمن سير الوزارة على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج وبما يتوازى وتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1336 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/13 - 40 : 04 PM