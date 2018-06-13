وزير التربية والتعليم يعلن عن فتح باب (التسريع) للطلبة المسجلين في الصف الأول الابتدائي

المنامة في 13 يونيو / بنا / أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة، من منطلق رعايتها للمواهب الطلابية، سوف تفتح باب التسريع الأكاديمي للطلبة الفائقين المسجلين في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة، من مواليد 31 أغسطس 2012م، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من قانون التعليم.



وأشار الوزير إلى أن الطلبة المسجلين في الصف الأول الابتدائي المرشحين من المدرسة بناء على توصية من اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبعد موافقة ولي الأمر، سوف يخضعون لاختبار تحريري ومقابلة شخصية يتم اجراؤهما خلال شهر أكتوبر 2018 وفقا لما تحدده الوزارة من ضوابط وأدوات، بحيث يتمكن الناجحون منهم من الانتقال مباشرة إلى الصف الثاني الابتدائي.



وتأتي هذه الخطوة التي تشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة المسجلين في الصف الأول الابتدائي، تعزيزاً لرعاية المواهب الطلابية المتميزة، وبهدف فتح باب التسريع أمامهم.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1236 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/06/13 - 04 : 04 PM