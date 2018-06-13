سمو رئيس الوزراء يستقبل مبعوث الرئيس الفلبيني لدول مجلس التعاون المنامة في 13 يونيو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة الدكتور امابيل اغيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال اللقاء نقل الدكتور امابيل اغيلوس لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار، وتقدير فخامته الكبير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لما تحظى به الجالية الفلبينية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام.



وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يربط البلدين من علاقات وثيقة، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات وتطلعها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.



وأكد سموه أن مملكة البحرين تفخر بما تبديه الجالية الفلبينية وغيرها من الجاليات من اشادات بالأجواء التي تتوافر لها في مملكة البحرين والتي جعلت المملكة خيارا مفضلا لها، لافتا سموه إلى أن شعب البحرين وما يتميز به من محبة وضيافة شكل إضافة كبيرة للميزات التي جعلت البحرين المكان المفضل للجاليات.



وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الدكتور اغيلوس بنقل تحياته إلى الرئيس الفلبيني وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب والفلبيني التقدم والازدهار.



من جانبه أعرب مبعوث رئيس الفلبين عن تقدير بلاده لما تحظى به العلاقات البحرينية الفلبينية من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأشاد بما تقدمه الحكومة البحرينية برئاسة سموه من تسهيلات ورعاية للجالية الفلبينية في البحرين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1233 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/13 - 07 : 04 PM