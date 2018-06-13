سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشورى ويؤكد حرص سموه على أن تكون التشريعات داعمة للمصلحة العامة المنامة في 13 يونيو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، حيث استمع سموه الى وجهة نظر مجلس الشورى حول عدد من القوانين التشريعات، وذلك في إطار لقاءات التشاور والتنسيق والتعاون التي يحرص عليها سموه مع السلطة التشريعية.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص سموه على أن تكون التشريعات داعمة للمصلحة العامة ومصالح المواطنين وبالشكل الذي لا يخل بالنظرة المستقبلية لاستدامة الموارد والمكتسبات، وشدد سموه على أن الحكومة تضع نصب أعينها دائما ديمومة الموارد وصون المال العام والحفاظ على الحقوق والمكتسبات.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على أن يكون منتج التشريعات داعماً لتوجهاتها في المواءمة بين مصلحة المواطن وضمان ديمومة المكتسبات للمستقبل والأجيال القادمة في إطار من التوافق والتشاور والتلاقي الدائم على المصلحة الوطنية العليا.



كما تم خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات المتصلة بالتعاون القائم بين الحكومة ومجلس الشورى في كل ما فيه تحقيق الصالح الوطني، حيث أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في مسيرة العمل الوطني، منوها سموه بالتعاون البناء الذي يسود أجواء العمل بين السلطتين والذي أسهم في ترسيخ منجزات الوطن.



وقد رفع معالي رئيس مجلس الشورى خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص دائم على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مما جعل التعاون بين السلطتين يأخذ دائما منحا تصاعديا إيجابيا باتجاه المزيد من التطور ويكون علامة فارقة في التجربة البرلمانية.



وأكد الصالح أن مجلس الشورى رئيسا وأعضاء ينظرون بالتقدير البالغ لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المؤكدة دائما على توثيق التعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق المزيد على صعيد ازدهار الوطن وتنمية شعبه.



ع إ ح/ع ع



بنا 1231 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/06/13 - 08 : 04 PM