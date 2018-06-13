جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنون الملكة اليزابيث بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلادها

المنامة في 13 يونيو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلاد جلالتها.



وأعرب جلالته أيده الله عن أطيب تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المتحدة وشمال إيرلندا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا جلالة الملك المفدى رعاه الله بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كافة.



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلاد جلالتها ، ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته لها بوافر الصحة والسعادة ولشعب المملكة المتحدة وشمال إيرلندا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا سموه على متانة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تقدم وازدهار.



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلاد جلالتها، عبر فيها سموه عن صادق تهانيه وتمنياته لها بوافر الصحة والسعادة ولشعب المملكة المتحدة وشمال إيرلندا الصديق باطراد النماء والرخاء.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1228 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/06/13 - 37 : 03 PM