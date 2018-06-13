وزارة الصحة تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

المنامة في 13 يونيو / بنا / تحتفل البلدان بأنحاء العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف غدا الخميس 14 من يونيو في كل عام، وتعتبر هذه الفعالية السنوية التي تقام تحت شعار "تأهب لمساعدة الآخرين، امنحهم دمك، تقاسم معهم الحياة" بمثابة مناسبة تزف فيها آيات الشكر والعرفان إلى المتبرعين طوعاً بالدم من دون أي مقابل لقاء دمهم الممنوح هدية لإنقاذ الأرواح.



وتعتبر مملكة البحرين من الدول المتقدمة في مجال التبرع بالدم خليجياً وعربيا،ً وهي من أوائل الدول التي توفر الدم ومشتقاته من المتبرعين بالدم طواعية وبكميات كافية، وذلك بفضل جهود بنك الدم ومن خلال تنظيم حملات التبرع بالدم وتنظيم المحاضرات وتوزيع المنشورات والكتيبات التوعوية التي تحث المواطنين والمقيمين على التبرع بالدم.



وبهذه المناسبة، صرحت رئيسة بنك الدم بوزارة الصحة فخرية عبدالرحمن بأن شعار هذا العام يؤكد على حث المزيد ممن لديهم الاستعداد لإنقاذ الأرواح من خلال التبرع الطوعي من دون مقابل بدمائهم وبشكل دوري ومنتظم.



وأكدت فخرية عبدالرحمن أهمية إبراز الحاجة إلى الالتزام بالتبرع بالدم طوال العام، وذلك حفاظاً على توفير إمدادات كافية منه وتحقيق الإكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني، إلى جانب تركيز الإهتمام على التبرع بالدم بوصفه تعبير عن مشاركة المجتمع المحلي بكميات كافية ومأمونة ومستدامة، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين تتميز بعدم إستيراد الدم ومنتجاته، حيث بلغت نسبة التبرع الطوعي في مملكة البحرين نسبة 100 %، وبنك الدم المركزي يعتبر هو البنك الرئيسي على مستوى مملكة البحرين الذي يقدم خدمات نقل الدم لعدد 17 مؤسسة صحية تشمل كلاً من المستشفيات الحكومية والخاصة.



وأكدت فخرية عبدالرحمن أنه وإنطلاقاً من شعار هذا العام تم تنظيم عدة حملات للتبرع بالدم كتنظيم حملات للتبرع بالدم للجاليات الاجنبية طوال شهر رمضان المبارك، كما تم تنظيم حملات للتبرع بالدم خلال شهر يونيو لشركتي بابكو وأسري.



وطبقاً لأحدث الإحصائيات والبيانات الصادرة بهذا الخصوص أفادت فخرية عبدالرحمن بأن إجمالي عدد المتبرعين بالدم في العام 2017 قد بلغ 18837 متبرعاً، في حين بلغ عدد حملات التبرع بالدم 148 حملة، وبلغ إجمالي عدد المتبرعين من يناير 2018 وحتى اليوم 9300 متبرعاً وعدد الحملات للتبرع بالدم 62 حملة.



وتقدمت فخرية عبدالرحمن وبمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم بإسمها وبإسم جميع العاملين في بنك الدم المركزي بوزارة الصحة بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المتبرعين والمتبرعات على تبرعهم المستمر بالدم لإنقاذ حياة المرضى، كما توجهت بالشكر لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والشركات بالقطاع الخاص والجاليات الاجنبية في مملكة البحرين على مساهماتهم في تنظيم حملات التبرع.



كما تقدمت بجزيل الشكر والتقدير إلى سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح على الجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل توفير جميع الإحتياجات اللازمة لجميع المرافق الصحية وتسهيل عملية التبرع بالدم ، كما شكرت لهم جهودهم في تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين بشكل عام وبنك الدم المركزي بشكل خاص.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1147 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/13 - 06 : 03 PM