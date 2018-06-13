الصحة تدشن خدمة الرسائل النصية التذكيرية لمواعيد التطعيمات بمركز عالي الصحي

المنامة في 13 يونيو / بنا / دشنت وزارة الصحة خدمة الرسائل النصية التذكيرية لمواعيد التطعيمات بمركز عالي الصحي، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الصحية، وتماشياً مع التطور التكنولوجي في مجال التقنيات الطبية والمعلوماتية.



وقالت الوزارة ان الخدمة تشمل التذكير بالمواعيد الطبية في عيادة الأمراض المزمنة وعيادة السكر المركزية وعيادات الاسنان، ومن المؤمل تفعيلها بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



وأوضحت الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية بأن وزارة الصحة تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها للمرضى وذلك بشكل مستمر بما يجسد مواكبة التطورات وآخر المستجدات التي تخدم المريض وتُسهم في راحته، مؤكدة أن تدشين هذه الخدمة بمركز عالي الصحي ستكون خطوة تجريبية للخدمة، على أن تطبق مستقبلاً في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.



وقالت العلوي إن هذه الخطوة التطويرية تجسد اهتمام وحرص وزارة الصحة بالمرضى المترددين على المراكز الصحية وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وسوف تساعد المرضى على تذكر المواعيد الطبية المختلفة التي يحتاجها أفراد العائلة حفاظاً على سلامتهم.



وأشاد المرضى المراجعون والمترددون على مركز عالي الصحي بهذه الخطوة التطويرية التي أسهمت في التزامهم بمواعيدهم الطبية، وتقدموا بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة التي تهتم باتخاذ الخطوات والإجراءات التطويرية التي تصب في راحة المرضى.



ودعت الوزارة الجمهور الكريم بتحديث ارقام الهواتف النقالة عند توجههم إلى المراكز الصحية، كما نوه بإلغاء المواعيد في حال تعذر الحضور ليتسنى للمرضى الآخرين الاستفادة من الموعد.



ع إ ح/ع ع



بنا 1124 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/13 - 48 : 02 PM